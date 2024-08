Ladri casertani condannati a sette anni si “salvano” dal carcere: ECCO COME

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La riforma Cartabia salva tre uomini da una condanna che sembrava quasi certa.

Giovanni C., 60enne di Casal di Principe, Michele D., 59enne di Mondragone, e Alberto P., sardo, erano stati condannati alla Corte di Appello di Firenze a sette anni di reclusione e 180 euro di multa per furto aggravato in un’abitazione. Questo avveniva il 18 aprile dell’anno scorso.

Ma, nel frattempo, qualcosa è cambiato. Nel 2022 è arrivata la legge Cartabia, riforma che rende procedibile per querela un reato come furto pluriaggravato.

Ma soprattutto la persona offesa, la vittima del furto, nel settembre dell’anno scorso, ha deciso di rimettere la querela nei confronti degli imputati che, ovviamente, hanno accettato di buon grado.

E allora è stata una scelta quasi automatica il ricorso contro la sentenza di Appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

La settima Sezione penale, in virtù della remissione di querela, ha deciso di annullare la sentenza per estinzione del reato, legato proprio alla citata remissione. Si salvano, quindi, da una condanna che sembrava inevitabile questi due casertani.