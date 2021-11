Ladri di auto in azione. Entrano in un condominio e ne rubano due

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Banda di ladri entra in un condominio e ruba due auto. L’altra mattina intorno alle 3 presso un condominio di via Lorca nel Parco Pino, una banda di ladri ha forzato il cancello d’ingresso introducendosi all’interno e hanno portato via due auto, una Fiat Punto e una Fiat Panda facendo perdere le loro tracce. I proprietari hanno scoperto l’accaduto e sporto denuncia. Un residente ha allertato i concittadini del fatto, sui social, ecco cosa scrive Giuseppe C “Buona sera, volevo avvisare che purtroppo a Succivo continuano i furti, ieri notte in via Garcia Lorca al Parco Pino, hanno rubato 2 auto, una grande punto ed una panda intorno alle ore 03:00. Purtroppo non siamo riusciti a vedere nulla. Massima attenzione ” Grande rabbia e indignazione da parte dei cittadini stanchi di tali atti predatori continui.