Cittadini esasperati

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Ladri in azione durante la notte in via Verdi e strade limitrofe, a Lusciano. I balordi si sono recati presso diversi condomini della zona e hanno fatto incetta di bici, in particolare quelle elettriche. Cittadini esasperati per questi continui atti predatori a danno di auto, abitazioni e attività commerciali.