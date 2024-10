Ladri in azione al cimitero, rubati portafiori e portalampade

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine i malviventi sarebbero passati dall’ingresso principale

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Una brutta domenica per quanti si sono recati al cimitero questa mattina: ignoti, probabilmente durante la notte, hanno razziato tutti i portalampade e i portafiori in rame. Secondo la ricostruzione così come messa a punto dai carabinieri che sono intervenuti nella stessa mattina odierna, i delinquenti sono riusciti a fare irruzione all’interno del cimitero passando per l’ingresso principale. Non si esclude che viaggiassero a bordo di un furgoncino, o comunque di un’auto molto capiente considerato il bottino che sono riusciti a portare a casa. Non è la prima volta accadono simili episodi nel luogo sacro di Casagiove; proprio per questo in tanti chiedono che sia incentivata la vigilanza, e soprattutto che questa sia disposta nelle ore notturne piuttosto che in quelle diurne.