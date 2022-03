MACERATA CAMPANIA – Ladri in azione a Macerata Campania. E’ stata svaligiata la mansarda di una professionista di 36 anni, in via Madonna delle Grazie. I banditi hanno forzato il portoncino del palazzo e fatto irruzione nell’appartamento in assenza della proprietaria. La donna, al rientro, ha trovato la casa a soqquadro. Portati via ori, contanti, orologi, borse firmate.