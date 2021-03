GIOIA SANNITICA – Ladri in azione a Gioia Sannitica nella farmacia del centro cittadino. I malviventi hanno forzato l’ingresso, agendo mentre i proprietari che vivono nello stesso palazzo, non avrebbero sentito nulla. Hanno portato via quanto c’era nel registratore di cassa. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il fatto è stato denunciato, indagini in corso per risalire all’identità dei banditi.