Ingente il bottino

CURTI – Furto, la scorsa notte, ai danni della pizzeria Future Games, in via Nazionale Appia a Curti. I malviventi avrebbero agito indisturbati riuscendo a fare irruzione nel locale mettendo a segno il colpo. Una volta dentro avrebbero portato via circa 2500 euro dalla cassa e una serie di tablet utilizzati dai dipendenti per gli ordini.