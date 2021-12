Ladri in azione nel parcheggio dello stadio comunale messi in fuga dal presidente della squadra di calcio

A denunciare l’accaduto lo stesso imprenditore, nonché consigliere comunale: i banditi si spostano a bordo di una Giulietta nera. Denuncia ai carabinieri

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) La banda della Giulietta tenta il colpo a danno delle auto delle giocatrici della Foses Albanova, ma il presidente mette in fuga i banditi. L’altra sera la banda della Giulietta ha tentato di depredare le auto in sosta presso lo stadio, fortunatamente in quel momento è uscito il presidente della squadra di calcio femminile nonché consigliere comunale Pasquale Zoppi, che li ha messi in fuga, per poi segnalare la vicenda ai carabinieri indicando anche la targa del veicolo dei banditi. A rende noto l’accaduto lo stesso Zoppi, che scrive: “Questa sera purtroppo ennesimo furto (non riuscito) alle macchine nel parcheggio dello Stadio Comunale Scalzone di Casal di Principe. Per fortuna sono uscito giusto in tempo, e sono scappati. Ho segnalato ai Carabinieri la vettura con numero di targa. Chiedo a tutti di stare attenti, soprattutto in questo periodo. Attenzione all’autovettura Alfa Romeo Giulietta nera targata EY153DT.” Grande solidarietà da parte dei cittadini alla squadra e rabbia per l’episodio.