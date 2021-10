MARCIANISE – Ladri in azione a Marcianise. L’altra sera hanno agito in una villetta di via Santella di proprietà di un noto imprenditore del settore food. L’uomo si era allontanato dall’abitazione per recarsi, insieme alla famiglia, all’inaugurazione di un locale. I malviventi hanno portato via dispositivi elettronici, oggetti preziosi, soldi e materiale hi-tech. I proprietari si sono accorti di quanto accaduto solo al rientro mentre i ladri sono riusciti a fuggire.