SUCCIVO – Nella zona di Casapuzzano ieri sera dei banditi hanno cercato di mettere a segno un colpo. I vicini di casa si sono accorti di quanto stava accadendo ed hanno messo in fuga la banda, con contestuale arrivo dei carabinieri. Proprio mentre i militari erano alla ricerca del gruppo, veniva svaligiata un’abitazione a pochi metri di distanza. I proprietari di quest’ultima, al momento del colpo, non erano in casa.