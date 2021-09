Ladri in fuga a tutta velocità, poi abbandonano l’auto e si dileguano

CASERTA – Questa notte, intorno alle ore 03.00, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Venafro ha intercettato una Fiat Brava che si allontanava a tutta velocità e non si è fermata all’alt dei carabinieri. Partito l’inseguimento, in prossimità con la provincia di Caserta, i tre uomini alla guida della Fiat Brava hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga nelle campagne. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti tronchesi, piedi di porco, cacciaviti ed altri materiali da scasso che sono stati sequestrati insieme all’autovettura e sui quali sono in corso rilievi dattiloscopici. Accertamenti sono in corso anche sulla proprietà del mezzo. La presenza di sacchi e lenzuoli ordinatamente piegati all’interno lascia pensare che i tre uomini non siano riusciti a portare a termine alcun colpo.