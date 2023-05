Ladri nell’appartamento mentre lei è sola in casa, notte di terrore per una 23enne

La denuncia della mamma sui social.

PARETE. E’ stata la mamma a denunciare l’accaduto, sui social. dei banditi, intorno alle 22 di ieri sera, si sono introdotti nell’abitazione dove, in quel momento, era presente solo la figlia, una ragazza di 23 anni che stava preparandosi per uscire con gli amici. Un furto che ha lasciato tutti attoniti. “Lo spavento più grande è derivato dal fatto che in casa c’era mia figlia che si stava preparando per uscire. Loro indisturbati – scrive la mamma hanno rovistato e trapanato nei muri”.