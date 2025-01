Ladri provano ad entrare in casa, ex carabiniere li fa scappare

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PIEDIMONTE MATESE – Un tentato furto è stato sventato a Piedimonte Matese grazie all’intervento di un carabiniere in pensione. Due uomini, con torce in mano, sono stati sorpresi mentre si aggiravano all’esterno di un’abitazione, evidentemente intenti a compiere un furto. Il proprietario di casa, un ex militare dell’Arma, ha notato i sospetti movimenti e ha prontamente allertato le forze dell’ordine, mettendo in fuga i malintenzionati prima che potessero agire.

I due uomini, alla vista del carabiniere in pensione, sono fuggiti rapidamente.

Un veicolo, un furgone bianco è già stato segnalato dalla cittadinanza come sospetto nelle ultime settimane. Numerosi residenti di Piedimonte Matese ne avevano notato la presenza nelle vie cittadine, alimentando i sospetti su possibili attività illecite.