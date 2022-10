Ladri rubano l’auto di un consigliere comunale mentre lui è a fare il grattino

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ladri rubano l’auto di un consigliere comunale mentre fa il grattino. L’altra mattina il consigliere comunale di Carinola, Rino Di Cresce, in visita ad Aversa, mette nelle strisce la propria vettura, una Nissan Qashqai Bianca nuovo modello, poi si allontana per fare il grattino, quando torna all’auto non la trova più, i ladri se l’erano portata via in un batter d’occhio. Ira funesta per il politico casertano che ha affidato ai social la sua indignazione raccontando l’accaduto. Ecco il post: “Scendere dalla macchina per fare il grattino. Macchina chiusa. Chiavi in tasca. 1 minuto e 20 secondi e sparisce la macchina. Succede ad Aversa”. “Mi assale un senso di tristezza assurdo. Con molti sacrifici avevo coronato il sogno di comprare la macchina che mi è sempre piaciuta. È diventata la compagna delle mie giornate, delle mie trasferte lavorative, dei miei momenti di svago. Sapere della tua fine ingloriosa, magari smontata, riverniciata, è un colpo al cuore. Dicevo sempre che l’avrei tenuta fino a quando il motore avrebbe esalato l’ultimo respiro. Un senso di sconforto mi aggredisce. È questo il mondo che abitano i miei figli?”.