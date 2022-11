Ladri scatenati a MONDRAGONE: nel mirino due farmacie

A mettere a segno i colpi, entrambi questa notte, potrebbe essere stata una banda, se non addirittura la stessa, specializzata nel traffico di farmaci

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) Doppio colpo nella notte ai danni di due farmacie di Mondragone. Ladri in azione alla farmacia “Le Crocelle” e alla farmacia “Gallo” in Corso Umberto I. La banda ha agito in modo indisturbato complice la pioggia battente. Scassinate, in entrambi i casi, le saracinesche dell’ingrosso principale. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine i ladri avrebbero colpito alle prime luci dell’alba, erano circa le 4,00. A mettere a segno i colpi potrebbe essere stata una banda, se non addirittura la stessa, specializzata nel traffico di farmaci. Scattato l’allarme sul posto si sono prontamente portati i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. Nonostante il danno subito entrambe le farmacie, oggi, hanno regolarmente svolto la loro attività .