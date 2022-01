CASAPULLA – Ladri in azione al cimitero di Casapulla, saccheggiato numerose cappelle. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i ladri per entrare all’interno delle cappelle private hanno distrutto vetrate ma anche forzato le serrature. Nel mirino dei malviventi immagini sacre, portafiori, porta foto e quant’altro di prezioso vi fosse. Il raid al cimitero di Casapulla è l’ultimo di una lunga serie che si sono verificati nelle ultime settimane in provincia di Caserta.