SAN NICOLA LA STRADA – Ladri in azione nella notte. E’ stato preso d’assalto il negozio di parrucchieri “Nicol” a San Nicola La Strada, in via Levi. I banditi hanno portato via almeno un migliaio di euro, custoditi nel registratore di casa. Portati via anche numerosi attrezzi da lavoro. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine.