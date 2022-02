SAN NICOLA LA STRADA – Ladri in azione ieri sera nei pressi dell’Oviesse, non lontano dal Comune di San Nicola La Strada. I banditi si sono introdotti in un’abitazione e oltre a portare via oggetti e altro hanno rubato anche una cagnolina, incrocio tra un chihuahua e un maltese. Si tratta di una femmina. Se qualcuno la vedesse può contattare i proprietari il numero 3347446338.