“Lady camorra” saluta i suoi followers, bloccato il profilo Tik Tok della figlia del ras Piscitelli

Coinvolta lo scorso anno nel blitz che portò all’arresto di 37 persone accusate di spaccio di stupefacenti.

SAN FELICE A CANCELLO. Costanza Piscitelli è la pupilla di papà, il ras Filippo Piscitelli, detto ‘o Cervinaro. Fu proprio quest’ultimo, infatti, a tesserne le doti durante una conversazione in auto captata dagli inquirenti. “Costanza ha un coraggio da uomo – riferirono gli investigatori sintetizzando l’intercettazione -. E molto spesso Filippo Piscitelli l’ha portata sul lavoro, recuperi soldi ed altro”. La 32enne, colpita dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato, nell’aprile del 2022, all’arresto di 37 persone coinvolte nel ‘cartello della droga’ messo in piedi nell’area della Valle di Suessola, si trovava ai domiciliari e questo le ha permesso di pubblicare molti video su tik tok, raggiungendo addirittura gli 8mila followers. Ora, però, il social network cinese le ha bloccato il profilo, come dicevamo, seguitissimo.