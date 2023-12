L’Agenzia delle Entrate avverte: “occhio alla nuova truffa”. ECCO LE DUE MAIL TRAPPOLA

L’ente di riscossione in un avviso ha segnalato l’esistenza di comunicazioni fraudolente relative a presunte irregolarità nelle dichiarazioni tributarie

CASERTA – L’Agenzia delle Entrate attraverso il suo canale Whatsapp lancia un nuovo allarme su false e-mail volte alla truffa che segnalano un “Accertamento Fiscale – Tributario”.

Nonostante le segnalazioni delle passate settimane, continuano ad arrivare ai contribuenti false e-mail da indirizzi di posta elettronica simili a quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni questa volta hanno a oggetto un ipotetico accertamento fiscale per presunte incongruità nelle dichiarazioni. L’Amministrazione finanziaria invita a non aprire tali e-mail e soprattutto non scaricare allegati e non seguire link.

Di recente diversi utenti si sono visti recapitare una mail su una aggiornamento delle pratiche dei contribuenti. Alla fine della lettera viene persino indicato il nome del direttore: