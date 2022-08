L’amico non risponde, lui chiama i carabinieri e lo salva

Uno dei militari, guardando all’interno della casa da una finestra, ha visto un corpo a terra e cosi’ e’ scattato l’intervento. Il 72enne, che era stato colto da malore, e’ stato soccorso e rianimato dal personale del 118

SANTA MARIA A VICO Preoccupato perche’ l’amico non si faceva sentire da due giorni, ha contattato i carabinieri e lo ha cosi’ salvato. E’ accaduto a Santa Maria a Vico. I militari si sono precipitati a casa dell’uomo, un 72enne, che da 48 ore non rispondeva ad alcuna chiamata; all’esterno dell’abitazione c’era pure l’altro anziano che li aveva contattati, e che era subito andato a casa dell’amico scoprendo che da due giorni non usciva di casa. Uno dei militari, guardando all’interno della casa da una finestra, ha visto un corpo a terra e cosi’ e’ scattato l’intervento. Il 72enne, che era stato colto da malore, e’ stato soccorso e rianimato dal personale del 118, quindi e’ stato portato all’ospedale di Caserta per gli esami clinici, ma non e’ in pericolo di vita.

SANTA MARIA A VICO Preoccupato perche’ l’amico non si faceva sentire da due giorni, ha contattato i carabinieri e lo ha cosi’ salvato. E’ accaduto a Santa Maria a Vico, nel Casertano. I militari si sono precipitati a casa dell’uomo, un 72enne, che da 48 ore non rispondeva ad alcuna chiamata; all’esterno dell’abitazione c’era pure l’altro anziano che li aveva contattati, e che era subito andato a casa dell’amico scoprendo che da due giorni non usciva di casa. Uno dei militari, guardando all’interno della casa da una finestra, ha visto un corpo a terra e cosi’ e’ scattato l’intervento. Il 72enne, che era stato colto da malore, e’ stato soccorso e rianimato dal personale del 118, quindi e’ stato portato all’ospedale di Caserta per gli esami clinici, ma non e’ in pericolo di vita.