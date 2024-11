Lancio di oggetti e fumogeni nella gara fra Juve Stabia e Casertana: 7 daspo

La decisione del Questore

CASERTA – Il Questore di Napoli ha adottato 21 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

In particolare, 7 daspo, di uno e 2 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che lo scorso 4 marzo, in occasione dell’incontro di calcio Juve Stabia – Casertana, disputatosi presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, erano stati indagati per lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici ed oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.