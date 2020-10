L’ARRESTO DI EMILIO CHIANESE. Il suocero del sindaco di Aversa si è difeso per due ore davanti al Gip

TRENTOLA DUCENTA – Si è svolto stamattina l’interrogatorio di garanzia dell’imprenditore di Trentola Ducenta Emilio Chianese, arrestato ieri mattina a conclusione di una prima fase di indagine della DDA partenopea con l’accusa di usura con aggravante camorristica perpetrata ai danni dell’imprenditore Giuseppe Giuliani, che poi si è tolto la vita.

Chianese che, ricordiamo, è il suocero del sindaco di Aversa Alfonso Golia, ha risposto alle domande del Gip assistito dal suo avvocato difensore Mario Griffo.

Non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma si è difeso dalle accuse mossegli. Un interrogatorio durato circa due ore, di cui il Gip terrà conto su un’eventuale istanza di annullamento o di affievolimento della misura cautelare, per la quale, però, i difensori presenteranno istanza al Tribunale del Riesame di Napoli.