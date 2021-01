L’asfalto cede e si apre una voragine. Sprofonda autocompattatore dei rifiuti

BELLONA – Le costanti piogge di questi giorni mettono a dura prova il manto stradale, creando numerosi cedimenti. L’ultimo in ordine di tempo, è avvenuto in via Aldo Moro a Bellona, dove a restare incastrato è stato un mezzo della raccolta rifiuti. La voragine, di circa 3 metri cubi e profonda 2, si è aperta sotto il camion facendo sprofondare la parte anteriore sinistra.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, sono giunti sul posto e con l’ausilio di un’autogru, hanno estratto l’autocompattatore dalla voragine. Una ditta incaricata ha provveduto a ripristinare il manto stradale.