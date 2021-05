L’Asl non emette il certificato di guarigione dal Covid. Prof non può tornare a lavorare

SPARANISE – Sembra assurdo ma in Italia, in Campania, in provincia di Caserta, nell’era della digitalizzazione, c’è ancora chi è costretto, suo malgrado a dover subire danni a causa dell’inefficacia e della lentezza degli uffici pubblici. L’episodio, reso ancora più grave e pesante perché collegato all’emergenza sanitaria, riguarda una professoressa di Sparanise, ufficialmente negativizzata dal covid lo scorso 20 aprile come da referto dell’ASL, dopo 18 giorni di isolamento, ma non ancora libera di poter tornare ad insegnare perché nel frattempo, e sono passati ben 13 giorni, la stessa ASL non ha ancora provveduto a “liberare” e consentirne il ritorno a scuola con il certificato di guarigione.

Dopo decine di inutili telefonate fatte all’intero distretto 22 dell’ASL, alcune anche dai risvolti esilaranti, solleciti ed infruttuose intercessioni attraverso le autorità cittadine, stamani, la professoressa ha preso virtualmente carta e penna ed ha scritto al Presidente della Regione Campania ed al Presidente della Commissione Regionale Sanità per rappresentare una situazione che ha dell’incredibile ma che, a quanto pare, non rappresenta un caso isolato.

Nella missiva si legge testualmente: “Consapevole del fatto che lei ha mille impegni e decine di problemi da risolvere ogni giorno, Le chiedo gentilmente di dirmi cosa altro devo fare? E’ mai possibile che per ottenere un certificato di guarigione si debba aspettare 13 giorni? E’ tollerabile che per questioni di burocrazia, e non voglio aggiungere altro, una cittadina non possa tornare a lavoro. Nell’era della digitalizzazione, in cui in meno di un secondo si possono inviare soldi in Nuova Zelanda e dal pianeta Terra si può far volare da remoto un elicottero su Marte è francamente insopportabile dover attendere 13 giorni per ottenere un certificato che consenta a chi è già stato provato da 19 giorni di isolamento, di tornare a lavoro. Certificato che, per la cronaca, ad oggi non è ancora arrivato. Lei rimane l’ultimo baluardo, per favore, non ci deluda”.