LATTE SEQUESTRATO. Noto caseificio di S.MARIA C.V. beccato con 300 litri di contrabbando

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un’operazione congiunta tra i carabinieri forestali di Marcianise e i veterinari dell’Asl di Caserta ha portato al sequestro di ben 300 litri di latte di bufala, pronti per essere immessi illegalmente sul mercato. Il blitz è scattato nella serata di ieri, grazie anche all’occhio elettronico di un drone in dotazione all’Asl, che ha permesso agli investigatori di documentare lo scarico del latte in un caseificio di Santa Maria Capua Vetere.

Il prodotto arrivava da un allevamento di San Tammaro e veniva trasportato di sera, nel tentativo di eludere i controlli. Ma dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, le autorità sono riuscite a cogliere sul fatto i responsabili.

Il latte, risultato non tracciato e quindi potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, è stato sequestrato immediatamente. Gli imprenditori coinvolti rischiano ora sanzioni pesanti, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.

L’operazione si inserisce nel più ampio lavoro dei Servizi Veterinari dell’Asl di Caserta, coordinati dal dottor Alfonso Giannoni, da tempo impegnati nel garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative sul benessere animale.

Come sempre avviene, le autorità preferiscono non rendere note le generalità dei soggetti coinvolti. Un’informazione importante che cercheremo di recuperare in queste ore.