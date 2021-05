L’attrice CASERTANA dei The Jackal cacciata dalla “Partita del Cuore” perché donna: scoppia il caso

CASERTA – Aurora Leone, l’attrice 22enne di Caserta che fa parte del gruppo comico The Jackal, ha raccontato in alcune stories sul suo profilo Instagram dell’episodio increscioso di cui è stata vittima ieri sera, lunedì, mentre era alla cena che precede la “Partita del cuore”, noto evento di beneficenza che si disputerà questa sera a Torino.

Gianluca Pecchini, responsabile della Nazionale Cantanti, le ha chiesto con modi non proprio cortesi di allontanarsi dal tavolo al quale era seduta, perché “le donne non erano ammesse”.

La Leone ha raccontato che dopo essersi alzata, insieme a Ciro Priello, un altro organizzatore l’ha raggiunta al nuovo tavolo provando a giustificare il collega, per poi ribadire comunque che in quanto donna non avrebbe giocato la partita. La giovane, in realtà, era stata formalmente convocata tra i giocatori della partita.

I The Jackal, in seguito cacciati dall’albergo, hanno deciso di non partecipare più alla partita.

Al loro indirizzo ha espresso solidarietà, tra gli altri, anche Eros Ramazzotti.