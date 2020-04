IL VIDEO. LAUREARSI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS. 110 e lode per Antonio Cioffi, dottore in Ingegneria Meccanica

CASERTA – Laurearsi ai tempi dell’emergenza sanitaria da coronavirus, che obbliga tutti a rimanere a casa e ad evitare assembramenti e contatti tra le persone, può rivelarsi un’esperienza a dir poco peculiare.

La tesi, che tanta fatica è costata a ciascuno studente, si discute a casa propria, davanti a una webcam, in conferenza Skype con la commissione esaminatrice.

In molti, in questi giorni di quarantena, stanno conseguendo l’agognato titolo di studio “in solitaria”. Ma, siamo sicuri, ci sarà tempo per i festeggiamenti.

Oggi è stato il grande giorno di Antonio Cioffi, figlio del noto commercialista casertano Enzo Cioffi, che ha conseguito una laurea specialistica magistrale in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, ottenendo il massimo dei voti, ovvero 110 e lode.