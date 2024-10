L’Aurora Alto Casertano trionfa 3-0 al «Pasqualino Leonardo» contro il Bojano

Un chiaro segnale della qualità e della determinazione della squadra di Mancino.

PIETRAMELARA / BOJANO (ARNALDO BETTI) – L’Aurora Alto Casertano conquista una netta vittoria sul proprio campo, lo stadio “Pasqualino Leonardo” di Pietramelara, superando con un rotondo 3-0 il Bojano in uno scontro diretto cruciale per la classifica. La gara, attesa con particolare fervore, vedeva le due formazioni separate da un solo punto, con il Bojano che arrivava all’incontro in ottima forma, reduce da due vittorie consecutive. La squadra casertana guidata da Nicola Mancino, invece, si trovava a dover riscattare un periodo di rendimento altalenante, avendo raccolto soltanto due punti nelle ultime tre uscite.

Sin dai primi minuti, l’Aurora ha impostato il match su ritmi intensi e con un atteggiamento aggressivo, cercando di imporsi sui molisani. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi e la continua pressione offensiva dei biancorossi, la prima frazione di gioco si è chiusa sullo 0-0. Il Bojano squadra assai compatta, allenata e ben schierata da Carmine Gioffrè ha saputo difendersi con ordine e coesione, riuscendo a neutralizzare le avanzate dei padroni di casa e lasciando poco spazio agli attaccanti casertani, che non sono riusciti a sbloccare il risultato.

È nel secondo tempo che l’Aurora Alto Casertano ha trovato il guizzo decisivo per prendere il controllo della partita. La ripresa ha visto la squadra di Mancino salire in cattedra con un gioco offensivo brillante e incisivo. Dopo una serie di azioni pericolose, è stato il bomber Giuseppe Manna a infrangere il muro difensivo del Bojano, realizzando una splendida doppietta che ha acceso gli animi dei tifosi locali. Il primo gol è arrivato grazie a un preciso inserimento in area, mentre la seconda marcatura ha messo in mostra tutta la sua abilità nel finalizzare con freddezza.

A chiudere definitivamente i conti è stato Pasquale Di Lullo, che ha completato il tris di reti con una conclusione impeccabile, consolidando così il vantaggio dell’Aurora. Con questo 3-0, i biancorossi hanno dimostrato di essere in piena ripresa, mettendo in evidenza una fase offensiva letale e una ritrovata solidità nel gioco di squadra. Questa vittoria consente all’Aurora Alto Casertano di staccare il Bojano in classifica e di avvicinarsi alle posizioni di vertice. Nonostante la brillante prestazione, la squadra casertana deve ancora fare i conti con avversarie forti e ben organizzate come il Vastogirardi e il Real Guglionesi, che sembrano essere lanciati verso un campionato di vertice quasi irraggiungibile. Il successo ottenuto al Pasqualino Leonardo è un chiaro segnale della qualità e della determinazione della squadra di Mancino, che ha saputo rispondere alle recenti difficoltà con una prestazione di grande carattere. Proseguire su questa strada sarà fondamentale per l’Aurora, che con questa vittoria ha dato prova di essere una delle contendenti più competitive del campionato.