L’azienda dell’assessore sotto l’assedio dei ladri. Ma con la guardiania virtuale BOR…

CASTEL VOLTURNO – La notte del 1 Agosto, due ladri sono giunti presso l’Azienda Agricola Marrandino Alessandro attraversando un terreno adiacente e si sono diretti subito al cancello principale con l’intenzione di manometterlo per assicurarsi la fuga a bordo dei mezzi agricoli che volevano rubare.

Prima di affidarsi a BOR, l’Azienda Agricola Marrandino Alessandro ha subito numerosi tentativi di furto.

Durante la consulenza di Bor presso la struttura, era emerso che il cancello di ingresso dovesse essere rinforzato, questo spiega perché i malintenzionati abbiano trovato molta difficoltà a manometterlo.

Il titolare dell’impianto ha seguito le indicazioni, rinforzando le recinzioni e dotando il sito delle apparecchiature per la rilevazione in tempo reale di eventi anomali.

Nel frattempo che i malintenzionati provavano a manomettere il cancello quindi, i Guardiani Virtuali BOR, connessi da remoto dalla piattaforma tecnologica BOR, in Partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, hanno subito individuato la loro presenza e hanno intimato loro di allontanarsi.

Risultato? I ladri sono scappati via e i mezzi agricoli non sono stati portati via.