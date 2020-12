LE 170 NOMINE ASL A DIRIGENTI. Attenzione a non partire in quarta: la promozione di Enrico Tresca e Nicola Scognamiglio va valutata con criteri oggettivi

CASERTA- Tra i 170 che di qui a qualche giorno otterranno lo status di dirigente dell’Asl di Caserta, ci sono anche due nomi molto legati alla politica. O meglio, sono i primi due che saltano agli occhi, anche se ce ne sono altri che noi andremo ad individuare di qui ai prossimi giorni: uno è il segretario cittadino di Caserta, del PD, Enrico Tresca, l’altro Nicola Scognamiglio, marito della neoeletta nel consiglio regionale Maria Luigia Iodice.

Attenzione, però, a considerare queste nomine sicuramente frutto di lottizzazione politica. Bisognerà rispondere alla domanda seguente: se Enrico Tresca e Nicola Scognamiglio non appartenessero alla filiera di De Luca, avrebbero ottenuto lo stesso l’obiettivo? Il raggiungimento dello stesso è frutto di un atto dovuto, obbligatorio, e non discrezionale della direzione generale dell’azienda sanitaria locale oppure no?

Questo è il metodo da utilizzare per comprendere e per spiegare i fatti senza pregiudizi