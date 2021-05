Le famiglie dei bambini autistici urleranno domani la loro rabbia sotto al palazzo della Regione Campania, che le ha abbandonate

CASERTA – Saranno tanti anche quelli provenienti da Caserta, per manifestare la propria rabbia per l’insensibilità, più volte dimostrata dal governatore della Campania De Luca, dalla sua giunta e dalla sua maggiornanza, per la situazione gravissima in cui versano le strutture che svolgono la funzione fondamentale di assistenza di tanti ragazzi, afflitti da un disturbo dello spettro autistico in età evolutiva.

Inutile dire quanto sia complicato, spesso penoso, enormemente impegnativa la vita di queste famiglie, che hanno necessariamente bisogno, così come Casertace ha scritto in tanti articoli che ha dedicato a questa problematica, di un’assistenza qualificata e sostanziosa, dunque dei giusti investimenti, perché onestamente se no c’è welfare neanche per queste cose, allornon c’è altro da fare se non espatriare o entrare in clandestinità.

Manco a dirlo, la regione si è svegliata o almeno ha fatto finta di svegliarsi, convocando, per domani, martedì 11 maggio, una riunione di un no negli precisato gruppo di Lavoro che dovrebbe affrontare i problemi di queste strutture, ma lo dovrebbe fare già da una vita, mentre come potrete leggere in seguito, dalla nostra breve sintesi del comunicato della regione, che comunque pubblichiamo in calce nell’articolo.

Dicevamo, manco a dirlo proprio nella mattinata scelta dalle Associazioni che rappresentano le famiglie e le strutture di assistenza, per una grande manifestazione, che si svolgerà, a prescindere dalla riunione del gruppo di Lavoro e dalla possibilità offerta ai rappresentanti delle associazioni di essere auditi, davanti al grattacielo del consiglio regionale, all’interno del centro direzionale di Napoli.

Dicevamo, della sintesi del comunicato, con il quale la regione informa che, udite udite, ancora oggi la Direzione generale della Salute e il coordinamento delle SSR è in attesa di acquisire informazioni circa le Buone Pratiche Cliniche presenti sul territorio regionale per la cura e presa in carico dei soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico in età evolutiva.

Informazioni necessarie per la valutazione del “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale” elaborato dal Gruppo di Lavoro, convocato il giorno 11 maggio per le ore 10:30.

Ovviamente seguiremo la mattinata del protesta, provando anche a capire se da questa riunione, assolutamente tardiva, del gruppo di lavoro, uscirà fuori qualcosa di buono