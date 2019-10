LE FOTO. 500 Abart finisce contro un muretto. Ragazzo in ospedale

MARCIANISE – Si è verificato un incidente a Marcianise. Erano le 14,45 quando, in via Giuseppe Verdi incrocio tra via Giordano e Via Finizio, una FIAT 500 Abart Bleu, che procedeva in via Verdi, giunta all’incrocio, si è trovata davanti un FIAT JEEP nera, uscire da via Giordano. Non è riuscita ad evitare l’impatto ed è finita contro lo spigolo d’angolo del fabbricato di via Finizio. Il giovane alla guida, in seguito allo scoppio dei due airbag della sua auto, ha riportato delle contusioni ed è stato soccorso da alcuni amici che lo hanno accompagnato nel vicino Ospedale. Sul posto sono giunti i Vigili Urbani di Marcianise per i rilievi del caso.