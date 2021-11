LE FOTO. AGGHIACCIANTI: Una bombola esplode all’alba. Casa sbriciolata. Sotto alle macerie due persone

AGG. ORE 11.35 Continuano le ricerche delle persone disperse coinvolte nel crollo di questa mattina a San Felice a Cancello in provincia di Caserta. I Vigili del Fuoco sono al lavoro da questa mattina per liberare le due persone coinvolte nel crollo, 50 circa i Vigili del Fuoco al lavoro con attrezzature di ultima generazione. Attualmente si è riusciti ad individuare la posizione di una persona, una donna , che risponde ai richiami del personale. La signora Giuseppina è vigile, ha risposto a tutte le domande poste dall’operatore dei vigili del fuoco. Risulta ferita ad una gamba, si sta provvedendo ad immobilizzarla per estrarle dalle macerie.

AGG. ORE 10.30 Si continua a scavare tra le macerie della palazzina, a due piani di cui uno solo abitato, crollata questa mattina poco dopo le ore 6 in via Napoli nella frazione di Cancello Scalo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, il nucleo Cinofili ed il nucleo movimento terra provenienti dalla sede centrale del Comando e una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise. Sul posto a seguire le operazioni anche il sindaco Giovanni Ferrara. La donna, individuata, è intrappolata in una bolla d’aria che si è venuta a creare tra le macerie mentre al momento le ricerche del marito, con l’ausilio dell’unità cinofila ancora non hanno dato esito. Da una prima ricostruzione si è appreso che i coniugi nel momento dell’esplosione, non si trovavano nella stessa stanza.

AGG. ORE 09.55 Ci sarebbe una coppia di coniugi, entrambi 74enni, intrappolata sotto le macerie di una palazzina crollata questa mattina nella frazione di Cancello Scalo a seguito dell’esplosione di una bombola di gas. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie per recuperare la coppia con l’aiuto dei cani molecolari e dei Carabinieri della compagnia di Maddaloni. La donna, la signora Giuseppina, è stata individuata viva sotto e sono in corso le operazioni per estrarla dalle macerie, si continua a cercare il marito, il signor Mario. Sul posto sono pronti i sanitari per verificare le sue condizioni e l’ambulanza che la porterà in ospedale.

CANCELLO SCALO (S.FELICE A CANCELLO ) – Una enorme esplosione, spaventosa, agghiacciante, squarcia l’alba. Cancello ha paura, ma quel rumore tremendo, che somiglia a quello di un bombardamento, si ode a chilometri di distanza.

Una casa collassa su se stessa. Su capisce subito che si è trattato di una fuga di gas, dell’esplosione di una bombola. Sotto alle macerie pare ci siano due persone. Sul posto accorrono in gran forza u vigili del fuoco di Caserta, carabinieri, ambulanze del 118.

TRA POCO ALTRI AGGIORNANENTI