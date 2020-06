LE FOTO. ALLARME SULLA DOMIZIANA. Pacco bomba “per gli immigrati” fatto brillare dagli artificieri

CASTEL VOLTURNO – Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, a a Castel Volturno. In un cunicolo che collega il centro città con la statale Domiziana è stato rinvenuto un pacco bomba con la dicitura “pacco bomba per gli immigrati“. Immediato la chiusura della strada e del centro città, per far sì che venissero operate tutte le fasi che hanno portato poi gli artificieri dei carabinieri a far brillare il pacco sospetto. Dopo l’esplosione controllata dagli artificieri del comando provinciale di Caserta, coadiuvati dagli uomini dell’Arma della locale stazione e i vigili del fuoco di Mondragone, è stata confermata la natura non pericolosa del pacco. Praticamente, parliamo di uno scherzo, una provocazione compiuta da ignoti, che resteranno tali per poco, considerato il fatto che le indagini per risalire ai responsabili sono già iniziate.