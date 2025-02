LE FOTO. Antonio ucciso da un amico mentre sono a caccia: lacrime e dolore ai funerali

Immagini tratte dal sito “Officina 0823-Quotidiano OnLine”. Per la morte del 68enne è iscritto nel registro degli indagati un 47enne di Cellole

CELLOLE – Si sono svolti questa mattina i funerali di Antonio Padalone, trasportatore 68enne ormai in pensione, che ha perso la vita in un tragico incidente di caccia al cinghiale, nei pressi della centrale nucleare di Sessa Aurunca, lo scorso 7 febbraio. Una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Antonio, il gigante buono



Per la morta di Padalone è iscritto nel registro degli indagati, A. P. 47 anni di Cellole. I due decisero di andare a caccia di cinghiali nonostante la chiusura dell’attività venatoria avvenuta lo scorso 30 gennaio. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe proposto all’amico di andare a caccia in barba ai divieti. Avrebbe consegnato lui stesso nelle mani del suo amico sprovvisto di porto d’armi e di regolare permesso, un fucile dal quale è partito il colpo che lo ha ucciso. Il 47enne è indagato per omicidio colposo, porto abusivo di arma da fuoco e violazione della legge che regola l’attività venatoria.