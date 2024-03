LE FOTO. Auto in fiamme in pieno centro, conducente si salva in extremis

Sono stati i carabinieri a domare il rogo.

CASAL DI PRINCIPE. L’improvviso incendio di un’autovettura che ha coinvolto altri due mezzi in sosta lungo la strada, si è sviluppato questo pomeriggio in corso Umberto I a Casal di Principe, all’altezza degli uffici della locale sede della ASL.

Il conducente della Fiat Punto in panne, accortosi che la macchina stava inspiegabilmente rallentando, e che dal vano motore si stavano propagando delle fiamme, è riuscito appena in tempo a scendere e a mettersi in salvo.

In pochi minuti le fiamme hanno coinvolto anche altre due auto parcheggiate nelle vicinanze e solo grazie all’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia è stato possibile scongiurare il peggio e domare l’incendio.

I militari dell’Arma, attraverso l’impiego della vicina manichetta antincendio della vicina sede della ASL sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza i presenti.

Successivamente è intervenuta sul posto anche una squadra dei Vigli del Fuoco del Distaccamento di Marcianise che ha constatato la natura accidentale dell’incendio.