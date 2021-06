LE FOTO. Auto saccheggiate nei pressi di una pizzeria. La segnalazione a Luca Abete di “Striscia”

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Continua il fenomeno del saccheggio della auto in sosta. L’ennesimo episodio che vede Aversa protagonista, dove alcune famiglie che si sono recate presso una pizzeria per stare in pace, all’uscita dal locale hanno trovato la propria vettura scassinata, danneggiata dai finestrini infranti e depredate di tutto ciò che i banditi hanno trovato.

Ben cinque sono le auto dell’ultimo episodio segnalato a Luca Abete inviato di Striscia la Notizia, trasmissione di canale 5, infatti lo stesso Luca Abete scrive: “Alcune FAMIGLIE escono per cenare una pizza, parcheggiano le macchine e poco dopo le ritrovano così!!!Succede ad AVERSA: 5 auto completamente saccheggiate…I controlli scarseggiano, la delinquenza incalza e la gente non ce la fa più!“.

I cittadini sono infuriati e d esasperati è un continuo, di danni per le auto prese di mira. Ormai il fenomeno è dilagante, i banditi agiscono sempre, sia di giorno che di notte, non c’è tregua per nessuno e dovunque agiscono, incuranti di telecamere e controlli.