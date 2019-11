LE FOTO. Auto si schianta contro un muro. E’ il terzo incidente nella stessa strada

PARETE (Christian e Lidia de Angelis) – Auto si schianta contro muro di cinta di una abitazione, salvo per miracolo. Ieri sera nella famigerata strada via fratelli cervi/ via Petroselli a Parete, un ennesimo terribile incidente stradale che come mostrano le foto che pubblichiamo, ha coinvolto una Fiat 500 di colore giallo, che ha terminato la sua corsa dopo aver perso il controllo nel muro di cinta di un’abitazione. Immediati i soccorsi per salvare l’automobilista, e sottoporlo a cure mediche, sul posto anche le forze dell’ordine, per mettere in sicurezza l’area e regolare la viabilità oltre che per accertare le dinamiche dell’incidente. Questo è solo l’ultimo incidente, avvenuto in questo tratto di strada, della serie, già nei giorni scorsi si è verificato un episodio simile, come mostrano le foto che pubblichiamo, e la denuncia dei residenti che sono esasperati per tale susseguirsi di incidenti a causa dell’insicurezza della strada e della mancanza di rispetto della segnaletica stradale, lo stop, viene perennemente volato, occorrono provvedimenti prima che ci scappi il morto.