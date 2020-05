LE FOTO. AVERSA. ASSALTO ALLA BNL. Ladri sparano al vigilantes e all’agente e quasi dimenticano 100 mila euro

Prende seriamente corpo la possibilità che il denaro trafugato sia di circa 100 mila euro

AVERSA – Erano in quattro, questa mattina, coloro che hanno assaltato un portavalori dinanzi alla banca BNL di Aversa. Tre sono scesi da una Renault Clio color grigio, mentre l’ultimo attendeva nell’auto.

Il gruppo si è avvicinato alla guardia giurata, cercando di strappare il denaro dalle mani dell’uomo. A questo punto ne è nata una colluttazione in cui è intervenuto anche l’agente della Polizia ferroviaria fuori servizio. Ed è stato in questo frangente che i malviventi hanno sparato.

Dopo il colpo, i tre ladri sono inizialmente fuggiti, addirittura dimenticandosi il denaro, poi sono tornati indietro nel recuperare i contanti. Come abbiamo scritto da questa mattina, i due feriti erano in gravi condizioni, ma pare siano fuori pericolo di vita. Ovviamente è iniziata un’immediata caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.

Sulla questione del bottino, prende seriamente corpo la possibilità che il denaro trafugato sia di circa 100 mila euro e non 100 milioni, come era stato reso noto inizialmente. Come scritto in un precedente articolo, la quantità di denaro era ancora avvolta dall’alone dell’incertezza e da prendere con il beneficio del dubbio. Manca ancora l’ufficialità, ma pare che sia chiaro che la somma trafugata sia nell’ordine delle migliaia di euro e non dei milioni.