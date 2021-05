LE FOTO AVERSA. Assembramenti in piazza Harris. La “zona gialla” fa uscire tutti ma il Coronavirus c’è e fa ancora paura

AVERSA – Il passaggio della Campania in zona gialla, l’apertura di ristoranti e locali, ha innescato, inevitabilmente, ad una sorta di “libera tutti”, senza tener conto che giovani ed adulti, provati da mesi e mesi di isolamento sociale, sentano l’allentamento delle costrizioni covid come un permesso a ritornare ad una vita precedente al virus che tale non può essere.

E’ successo quasi ovunque nelle città campane come ad esempio, nella serata di ieri, sabato 1 maggio, in zona piazza Harris ad Aversa, dove la concentrazione di gruppi di giovani riunitisi per socializzare, era davvero troppo alta.

Ricordiamo che l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale, anche all’aperto, non sono solo atteggiamenti obbligatori, ma anche necessari per difenderci dal contagio e non portarlo a casa da persone che, magari, a causa di patologie pregresse, sono inevitabilmente più vulnerabili ed esposte al pericolo di ammalarsi in modo gravissimo.