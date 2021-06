LE FOTO. AVERSA. Caduta calcinacci da un palazzo del centro, tragedia sfiorata

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)- Calcinacci piovono dal cielo, terrore tra i passanti. Stamani si è verificata una grave situazione, dove la pubblica sicurezza è stata messa in pericolo. Grossi pezzi di cornicione e intonaco e copiose perdite d’acqua da un appartamento in via Garibaldi a poca distanza dal Municipio normanno, si sono staccati da un appartamento al terzo piano, nei pressi di alcuni negozi della zona. Il fatto è avvenuto nella mattinata intorno alle 8, un orario di grande flusso di cittadini e pedoni, che hanno visto precipitare il materiale murario in strada sul marciapiedi, come mostrano le foto che pubblichiamo. Alcuni negozianti e cittadini visto il pericolo hanno allertato i vigili urbani e quelli del fuoco. Sul posto una volante dei caschi bianchi del comando di Aversa, hanno fermato la circolazione e messo in sicurezza l’area, per impedire che qualcuno si facesse seriamente male, poi hanno verbalizzato l’accaduto e avviato gli accertamenti sulle responsabilità dei fatti, ora i proprietari dell’edificio dovranno provvedere ad horas al ripristino dello stato dei luoghi. Tanta la paura, visto che se uno dei pezzi di cemento fosse finito sul capo di un passante si sarebbe fatto davvero male se non peggio.