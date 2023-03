LE FOTO. AVERSA. Educazione stradale: bambini vigili urbani per un giorno

Oggi pomeriggio in piazza Municipio ad Aversa gli alunni dell’Istituto Comprensivo A. De Curtis di Aversa sono diventati agenti della polizia municipale.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Bambini vigili urbani per un giorno. Oggi pomeriggio in piazza Municipio ad Aversa gli alunni dell’Istituto Comprensivo A. De Curtis di Aversa sono diventati agenti della Polizia Municipale. Progetto di educazione stradale realizzato in collaborazione con i vigili urbani di Aversa diretti da Antonio Piricelli, rivolto agli alunni della scuola. E’ un progetto finalizzato alla sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale, in ottemperanza all’art. 230 del Codice della Strada ed al Decreto emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 5.08.1994. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: illustrare i fattori di rischio dell’ambiente strada; impartire i concetti di base della sicurezza stradale; approfondire la normativa in tema di circolazione stradale; promuovere la cultura della legalità; avvicinare i giovani alle istituzioni ed, in particolar modo, alla Polizia Locale. Il progetto ha richiesto la disponibilità della Polizia Municipale. Grande entusiasmo all’IC “A.De Curtis” dove le agenti e gli agenti della Polizia Locale hanno infatti incontrato i bambini per un progetto estremamente coinvolgente e proposto in forma ludica e divertente. I vigili urbani hanno inizialmente illustrato i vari compiti istituzionali che sono di loro competenza e in un secondo momento, con l’ausilio delle sagome dei segnali stradali e attraverso la simulazione di circostanze che possono presentarsi giornalmente sulla strada, hanno trasmesso il concetto che rispettare le regole della strada è un importante passo nell’ambito della formazione della cultura della legalità. I bambini hanno partecipato attivamente alle proposte educative messe in atto dalle vigilesse ponendo interrogativi e richiedendo chiarimenti. L’obiettivo dell’iniziativa, insegnare agli alunni a comportarsi correttamente quando sono a bordo di un veicolo o alla guida di una bicicletta , è stato brillantemente raggiunto. I giovani allievi agenti di polizia locale con tanto di pettorina e paletta hanno fermato le auto per controllare i documenti e la regolità assicurativa stilando anche un verbale di intervento, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale. Soddisfatti la Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Carmen Del Vecchio e i docenti della scuola che ringraziano il Comandante della Polizia Locale Col. Antonio Piricelli e gli agenti, per aver consolidato le conoscenze di Educazione Stradale degli alunni «che saranno gli autisti di domani, quindi è bene abituarli da subito a comprendere cosa è opportuno fare e cosa si deve assolutamente evitare quando si è in strad

