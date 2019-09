LE FOTO AVERSA. Lancio di sassi sulle auto dal cavalcavia. Torna l’incubo in zona Jambo

AVERSA/VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Torna il timore dei lanci di sassi dal cavalcavia nell’agro aversano. L’auto guidata da un aversano è stata infatti centrata da un sasso lanciato dal cavalcavia lungo l’uscita Jambo zona Aversa Sud. Il conducente, nonostante lo spavento, è riuscito a mantenere il controllo della vettura, ed è rimasto illeso, ma il parabrezza dell’auto è andato in frantumi, come si vede nelle foto che pubblichiamo, rese note da un congiunto della vittima. L’uomo ha visto allontanarsi di corsa dei giovani. La dinamica non è ancora del tutto chiara. Si stanno cercando eventuali telecamere di zona per ricostruire cosa è realmente accaduto e risalire agli eventuali responsabili. Fortunatamente, al di là della paura, non ci sono stati feriti. Gli automobilisti coinvolti hanno presentato denuncia. Dettagli importanti, come dicevamo, potrebbero arrivare dall’analisi delle telecamere di zona per accertare le identità di questi personaggi che mettono in pericolo la vita degli automobilisti.

Sul fatto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.