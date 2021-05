LE FOTO AVERSA. Paura in via Caravaggio per l’incendio di una veranda

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Attimi di terrore, in fiamme veranda, arrivano i caschi rossi. Stamani intorno alle 7 circa in via Caravaggio alle spalle del Comando dei Carabinieri sono state avvistate alte fiamme e fumo intenso sprigionarsi da un immobile. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, per intervenire tempestivamente. In fiamme una veranda, pare a causa di un corto circuito di un elettrodomestico sul balcone. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Solo tanta paura.