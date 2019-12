LE FOTO AVERSA. Raid in via Deledda nella notte di Natale. Ripulita auto di noto avvocato

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Saccheggiata auto in sosta di noto avvocato aversano alla Vigilia di Natale. Durante la notte, dei balordi hanno preso di mira una vettura in sosta in via Grazia Deledda, dopo aver spaccato i finestrini dell’auto l’hanno ripulita portando via tutto ciò che hanno trovato all’interno per poi darsi alla fuga. Il fatto è stato scoperto il giorno dopo dall’avvocato V.D.D. che ha reso pubblico l’episodio e ha commentato così l’accaduto: “Cosa auguriamo a chi ieri sera ha fatto questo in via Grazia Deledda?”. Tantissimi i commenti dei cittadini che testimoniano fatti simili accaduti anche a loro in varie strade cittadine di Aversa e non solo, questo è divenuto un fenomeno crescente e pericoloso in città.