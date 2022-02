LE FOTO. AVERSA. Ritardi nell’erogazione dell’assegno di cura: protesta degli aventi diritto in Comune

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Protesta in carrozzella presso il Municipio per i ritardi degli assegni di cura. Stamani alle 9 in Piazza Municipio si sono radunati i genitori dei ragazzi diversamente abili e gli stessi in carrozzella che hanno protestato per la mancata (parziale) erogazione degli assegni di cura anno 2019, ambito C6. La protesta in “carrozzella” La sensazione diffusa, dopo i vistosi ritardi accumulati dagli aventi diritto all’assegno di cura e ai relativi arretrati accumulati (una schiera ampia di portatori di malattie invalidanti e gravissime), era quella di vedere decimata la platea. Disagio, rabbia, pazienza finita e voglia di farsi sentire hanno fatto scattare la protesta con un “presidio in carrozzella” – proprio nel giorno in cui il mondo intero teme per la Guerra in Ucraina. I toni sono duri: ”Arriveranno a chiedere ai malati di risparmiare sull’ossigeno, respirando un poco di meno?”, denunciano alcuni. La manifestazione è stata organizzata dal Garante per i disabili Errico Della Gatta di Gricignano. Sembra quasi di dare fastidio quando chiedi un diritto; il diritto di vivere visto che sono attaccati ad un respiratore h24 e hanno bisogno ogni giorno di cure e di assistenza. Queste famiglie, oltre ad aver affrontato le mille difficoltà dovute alla pandemia e restrizioni varie, avendo avuto una pazienza da certosini ma niente, mesi lunghissimi per avere un assegno di sostegno per quelle famiglie che si fanno carico di assistere in casa un malato da rianimazione e l’Ente chiede ancora di attendere. Le famiglie si sono trovate per una serie di ragioni in una situazione di particolare disagio. C’è da chiedersi come sia possibile questa distonia, tra la Regione e l’ambito. L’assegno di cura non copre l’aspetto sanitario delle malattie dei disabili, che è coperto dal servizio sanitario nazionale e per il quale si destina circa l’1% del budget sanitario per legge.