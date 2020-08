LE FOTO BAIA DOMIZIA. “La pineta è una discarica a cielo aperto fino alla spiaggia. Potrebbe essere un paradiso”

BAIA DOMIZIA – Un cittadino si è rivolto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per segnalare la situazione di abbandono in cui si trovano la pineta e la spiaggia di Baia Domizia. Ecco il suo messaggio, il commento di Borrelli e le foto.

“Sig. Borrelli, le invio foto scattate domenica 16 agosto 2020 della pineta e spiaggia di Baia Domizia per mostrarle il degrado, l’incuria e lo stato di abbandono in cui riversa.

Questo posto potrebbe essere un paradiso, un luogo turistico invidiato da tutti, ed invece è una discarica a cielo aperto, a cominciare dalla pineta fino ad arrivare alla spiaggia.



Non esiste cura per la vegetazione, non ci sono controlli delle forze dell’ordine.L’unica cosa che vigila è l’inciviltà di chi l’ha deturpata e continua a farlo.”.Abbiamo assegnato questa vergognosa situazione richiedendo degli interventi di pulizia, bonifica manutenzione. Restituiamo gli spazi pubblici ai cittadini e rispettiamoli.”