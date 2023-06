LE FOTO. Bambino in bici investito da un’auto, la corsa in ospedale

Anche il conducente della vettura è stato trasportato al Sant’Anna e San Sebastiano, in evidente stato di choc

SAN NICOLA LA STRADA – E’ ricoverato in ospedale il bambino che oggi pomeriggio è stato investito da un’auto in via Da Vinci, a San Nicola la Strada.

“Mi è sbucato davanti all’improvviso“. Avrebbe detto il conducente della Lancia Ypsilon che ha colpito il piccolo, a bordo di una bici verde, prima di essere trasportato anche lui in ospedale, in evidente stato di choc.

Grande paura per il bambino, rimasto a terra in strada, dopo aver battuto la testa.