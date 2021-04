LE FOTO. Banda della BMW tenta il furto in appartamento. Ma trovano i proprietari e…

SANT’ARPINO (Christian e Lidia de Angelis) – Banda di ladri tenta furto in appartamento. Ieri sera, presso via Marconi a Sant’Arpino, una banda di malviventi, composta da 4 malviventi, a volto scoperto, a bordo di un’auto, una BMW scura, che vi mostriamo nella foto che pubblichiamo, hanno cercato di introdursi in un appartamento per svaligiarlo, ma in casa erano presenti i proprietari che li hanno messi in fuga. Questo è l’ennesimo episodio in pochi giorni che si verifica non solo a Sant’Arpino, ma anche a Succivo e Orta di Atella, in particolar modo, nelle zone isolate o poco illuminata.

Questa la segnalazione di un cittadino Danilo M.: “Volevo segnalare un tentativo di furto presso via Marconi, da parte della cosiddetta “banda della Bmw. State attenti a questa macchina”.